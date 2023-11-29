СМИ узнали о предварительном продлении перемирия между Израилем и ХАМАС

Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли предварительной договоренности о продлении перемирия еще на два дня, сообщила газета Al-Araby Al-Jadeed со ссылкой на неназванных египетских чиновников.

«Была достигнута предварительная договоренность о продлении перемирия, достигнутого между палестинским сопротивлением и израильской оккупационной армией при посредничестве Египта, Катара и США еще на два дня на тех же условиях», — сказано в сообщении.

Источники издания добавили, что ХАМАС сообщил о контактах с другими группировками сектора Газа, в плену у которых остаются женщины и дети.

За день до этого стало известно, что Израиль объявил о добавлении 50 палестинских женщин, удерживаемых в его тюрьмах, к предыдущему списку заключенных, о котором он объявил в начале переговоров по соглашению о гуманитарном перемирии.

В тот же день сообщалось, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс прибыл в Катар для секретных консультаций по вопросу об освобождении заложников в секторе Газа и продлении паузы в военном конфликте.

Тогда же официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил, что перемирие в секторе Газа между Израилем и ХАМАС, несмотря на небольшие нарушения, в целом соблюдается. Тогда же в СМИ сообщалось о получении Израилем списка из 10 заложников, которых планируется освободить в рамках договоренности об обмене пленными.

Накануне, 27 ноября ХАМАС и глава МИД Катара сообщили о продлении перемирия в анклаве еще на два дня. Продленное до 30 ноября гуманитарное перемирие в анклаве между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 28 ноября в 07:00 (08:00 мск).

Правительство Израиля 22 ноября одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней, во время которых не будут вестись боевые действия. В ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, Израиль пообещал отпустить на свободу 150 палестинских заключенных.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.