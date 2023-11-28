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Израиль получил список подлежащих к освобождению ХАМАС заложников

Haaretz: Израиль получил список из 10 заложников, которые будут освобождены во вторник
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Nasser Ishtayeh
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Палестинское движение ХАМАС предоставило Израилю список из десяти заложников, которых планируется освободить в рамках договоренности об обмене пленными. Об этом сообщила газета Haaretz во вторник, 28 ноября.

«Израиль получил список из 10 заложников, которые будут освобождены во вторник; семьи уведомлены», — сказано на сайте издания.

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И что может дать сторонам конфликта четырехдневное перемирие

27 ноября 11 израильтян вернулись на родину из плена ХАМАС. Сообщалось, что заложников сопровождали спецназ ЦАХАЛ и силы израильской службы безопасности (ISA). В тот же день сообщалось, что Израиль намерен освободить 33 палестинских заключенных в обмен на освобождение 11 израильтян, согласно договоренности с палестинским движением ХАМАС о гуманитарном перемирии в секторе Газа.

Ранее, 27 ноября, Международный комитет Красного Креста (МККК) принял четвертую группу освобожденных палестинским движением ХАМАС заложников из 11 израильтян. Эти заложники были переданы в рамках соглашения о продлении перемирия. В МИД Катара сообщили, что среди них есть граждане Франции, Германии и Аргентины.

До этого, 26 ноября, ХАМАС получило список заключенных, которых планируется освободить из израильских тюрем, в него вошли три женщины. Палестинское движение отметило, что оставшиеся 30 человек из этого списка — несовершеннолетние.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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