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В МИД Катара сообщили о гражданстве освобожденных заложников ХАМАС

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Фото: REUTERS/Schneider Children's Medical Center of Israel
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Представитель министерства иностранных дел (МИД) Катара Маджид аль-Ансари в понедельник, 27 ноября, сообщил, что среди переданных представителям Международного комитета Красного Креста (МККК) заложников ХАМАС есть граждане Франции, Германии и Аргентины.

МККК принял четвертую группу освобожденных палестинским движением ХАМАС заложников из 11 израильтян ранее в этот день. Эти заложники были переданы в рамках соглашения о продлении перемирия.

«Израильтяне, освобожденные из сектора Газа, были переданы представителям Красного Креста, среди них трое имеют гражданство Франции, двое — Германии и шестеро — Аргентины», — сообщил аль-Ансари на своей странице в Х.

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До этого, 26 ноября, ХАМАС получило список заключенных, которых планируется освободить из израильских тюрем, в него вошли три женщины. Палестинское движение отметило, что оставшиеся 30 человек из этого списка — несовершеннолетние.

26 ноября ХАМАС передало Международному комитету Красного Креста (МККК) третью группу заложников. Так, в Израиль было направлено 17 человек, включая трех граждан Таиланда и одного россиянина по прямой договоренности. Израильская сторона в соответствии с соглашением выпустила из тюрьмы третью группу палестинских заключенных из 39 человек.

Утром 24 ноября соглашение о временном прекращении огня между двумя сторонами вступило в силу. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). Так, в ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, Израиль пообещал отпустить на свободу 150 палестинских заключенных. Позднее, 27 ноября, перемирие в анклаве было продлено еще на два дня.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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