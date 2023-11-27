МККК принял четвертую группу освобожденных ХАМАС заложников

Международный комитет Красного Креста (МККК) принял четвертую группу освобожденных палестинским движением ХАМАС заложников из 11 израильтян. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщает телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

Эти заложники переданы в рамках соглашения о продлении перемирия.

Израильский новостной портал на русском языке NewsRu.co.il также сообщает, что в числе переданных заложников были шестеро граждан Таиланда. Уточняется, что среди освобожденных израильтян были две женщины и девять детей.

Ранее в этот день ХАМАС получило список заключенных, которых планируется освободить из израильских тюрем, в него вошли три женщины. Палестинское движение отметило, что оставшиеся 30 человек из этого списка — несовершеннолетние.

26 ноября ХАМАС передало Международному комитету Красного Креста (МККК) третью группу заложников. Так, в Израиль было направлено 17 человек, включая трех граждан Таиланда и одного россиянина по прямой договоренности. Израильская сторона в соответствии с соглашением выпустила из тюрьмы третью группу палестинских заключенных из 39 человек.

Утром 24 ноября соглашение о временном прекращении огня между двумя сторонами вступило в силу. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). Так, в ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, Израиль пообещал отпустить на свободу 150 палестинских заключенных. Позднее, 27 ноября, перемирие в анклаве было продлено еще на два дня.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.