МИД Катара объявил о намерении Израиля освободить 33 палестинских заключенных

В понедельник, 27 ноября, Израиль намерен освободить 33 палестинских заключенных, согласно договоренности с движением ХАМАС о гуманитарном перемирии в секторе Газа, сообщил в этот день официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

«В рамках выполнения обязательств, принятых в четвертый день действия соглашения о гуманитарном перемирии, сегодня будут освобождены 33 палестинца из числа гражданских лиц в обмен на освобождение 11 израильтян, удерживавшихся в Газе», — написал глава МИД на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter).

Ранее, 27 ноября, Международный комитет Красного Креста (МККК) принял четвертую группу освобожденных палестинским движением ХАМАС заложников из 11 израильтян. Эти заложники были переданы в рамках соглашения о продлении перемирия. В МИД Катара сообщили, что среди них есть граждане Франции, Германии и Аргентины.

До этого, 26 ноября, ХАМАС получило список заключенных, которых планируется освободить из израильских тюрем, в него вошли три женщины. Палестинское движение отметило, что оставшиеся 30 человек из этого списка — несовершеннолетние.

Утром 24 ноября соглашение о временном прекращении огня между двумя сторонами вступило в силу. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). Так, в ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, Израиль пообещал отпустить на свободу 150 палестинских заключенных. Позднее, 27 ноября, перемирие в анклаве было продлено еще на два дня.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.