ЦАХАЛ сообщила о возвращении 11 заложников в Израиль

Группа из 11 израильских заложников вернулась на территорию родной страны. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник, 27 ноября.

«По информации, полученной от Красного Креста, в настоящее время на территорию Израиля направляются 11 заложников», — сказано в сообщении.

Заложников сопровождали спецназ ЦАХАЛ и силы израильской службы безопасности (ISA).

«После того как они пройдут первоначальную медицинскую оценку своего здоровья, наши силы будут сопровождать их до тех пор, пока они не воссоединятся со своими семьями», — сказано на сайте израильской армии.

Ранее в тот же день сообщалось, что Израиль намерен освободить 33 палестинских заключенных в обмен на освобождение 11 израильтян, согласно договоренности с палестинским движением ХАМАС о гуманитарном перемирии в секторе Газа.

Ранее, 27 ноября, Международный комитет Красного Креста (МККК) принял четвертую группу освобожденных палестинским движением ХАМАС заложников из 11 израильтян. Эти заложники были переданы в рамках соглашения о продлении перемирия. В МИД Катара сообщили, что среди них есть граждане Франции, Германии и Аргентины.

До этого, 26 ноября, ХАМАС получило список заключенных, которых планируется освободить из израильских тюрем, в него вошли три женщины. Палестинское движение отметило, что оставшиеся 30 человек из этого списка — несовершеннолетние.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.