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В МИД Катара сообщили о соблюдении перемирия в секторе Газа

Аль-Ансари: перемирие в секторе Газа в целом соблюдается
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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
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Перемирие в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС, несмотря на небольшие нарушения, в целом соблюдается. Об этом 28 января сообщил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.

«Поступает информация, что есть небольшие нарушения, но перемирие в целом соблюдается, за прошедшие четыре дня гуманитарного перемирия удалось добиться приостановки эскалации», — сказал он.

Аль-Ансари отметил, что возможность продлить перемирие будет зависеть от желания ХАМАС отпустить больше удерживаемых ими израильтян.

Ранее в этот день газета Haaretz сообщила о получении Израилем списка из десяти заложников, которых планируется освободить в рамках договоренности об обмене пленными.

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Также в этот день телеканал Al Arabiya сообщил о нарушении перемирия Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Согласно его данным, израильские танки открыли огонь по южным районам сектора Газа, к востоку от городов Рафах и Хан-Юнис. Также утверждается, что ЦАХАЛ применила в анклаве светошумовые гранаты.

Накануне ХАМАС и глава МИД Катара аль-Ансари сообщили о продлении перемирия в анклаве еще на два дня. Продленное до 30 ноября гуманитарное перемирие в анклаве между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 28 ноября в 07:00 (08:00 мск).

Накануне Международный комитет Красного Креста (МККК) принял четвертую группу освобожденных палестинским движением ХАМАС заложников из 11 израильтян. В тот же день сообщалось, что Израиль намерен освободить 33 палестинских заключенных в обмен на освобожденных израильтян.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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