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Al Arabiya назвал последние действия ЦАХАЛ в Газе нарушением перемирия

Al Arabiya: танки Израиля ведут огонь в районах сектора Газа, ЦАХАЛ нарушил перемирие
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Фото: REUTERS/Israel Defense Forces
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Израильские танки ведут огонь в ряде районов сектора Газа, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нарушила перемирие. Об этом 28 ноября сообщает Al Arabiya.

Согласно данным арабского телеканала, танки Израиля открыли огонь по южным районам сектора Газа, к востоку от городов Рафах и Хан-Юнис. Также утверждается, что ЦАХАЛ применили в анклаве светошумовые гранаты.

Ранее в этот день продленное до 30 ноября гуманитарное перемирие анклаве между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу в 07:00 (08:00 мск). Ожидается освобождение 20 израильских заложников из сектора Газа в обмен на 60 палестинских заключенных из тюрем еврейского государства.

Несмотря на это, очевидцы сообщили «РИА Новости», что на востоке и севере анклава слышна интенсивная стрельба. Собеседники заявили, что в небе над северной частью сектора Газа появились самолеты ВВС Израиля.

Дорогие передачи: как происходит обмен заложниками между Израилем и ХАМАС
И что может дать сторонам конфликта четырехдневное перемирие

Утром 24 ноября соглашение о временном прекращении огня между Израилем и сектором Газа вступило в силу. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). Так, в ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, Израиль пообещал отпустить на свободу 150 палестинских заключенных. Позднее, 27 ноября, перемирие в анклаве было продлено еще на два дня.

В тот день 11 заложников вернулись на территорию Израиля. Из заключения израильской стороны в ходе обмена пленными были освобождены 33 палестинских заключенных.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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