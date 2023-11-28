Al Jazeera сообщил об освобождении Израилем 33 палестинских заключенных

Из заключения в Израиле в ходе обмена пленными с движением ХАМАС были освобождены 33 палестинских заключенных. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщил телеканал Al Jazeera.

«Три палестинские женщины и 30 детей были освобождены из израильского заключения в ходе четвертого обмена с момента вступления в силу перемирия в Газе на прошлой неделе», — сказано в сообщении.

27 ноября 11 заложников вернулись на территорию Израиля. Заложников сопровождали спецназ Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и силы израильской службы безопасности (ISA). В тот же день сообщалось, что Израиль намерен освободить 33 палестинских заключенных в обмен на освобождение 11 израильтян, согласно договоренности с палестинским движением ХАМАС о гуманитарном перемирии в секторе Газа.

Ранее, 27 ноября, Международный комитет Красного Креста (МККК) принял четвертую группу освобожденных палестинским движением ХАМАС заложников из 11 израильтян. Эти заложники были переданы в рамках соглашения о продлении перемирия. В МИД Катара сообщили, что среди них есть граждане Франции, Германии и Аргентины.

До этого, 26 ноября, ХАМАС получило список заключенных, которых планируется освободить из израильских тюрем, в него вошли три женщины. Палестинское движение отметило, что оставшиеся 30 человек из этого списка — несовершеннолетние.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.