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СМИ сообщили о прибытии главы ЦРУ в Катар для обсуждения перемирия в Газе

The Washington Post: глава ЦРУ Бернс прибыл в Катар обсудить перемирие в Газе
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Фото: Global Look Press/CNP/AdMedia
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Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс 28 ноября прибыл в Катар для секретных консультаций по вопросу об освобождении заложников в секторе Газа и продлении паузы в военном конфликте. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

«Директор Бернс отправился в Доху для проведения встреч в связи с конфликтом между Израилем и ХАМАС, включая продолжение обсуждения вопроса о заложниках», — сообщил изданию один из чиновников.

Отмечается, что Бернс встретится с премьер-министром и главой МИД Катара, шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани и главой израильской разведки «Моссад» Давидом Барнеа.

Глава американской спецслужбы намерен добиться продления паузы в боевых действиях. Он также призывает к скорейшему освобождению американских заложников, удерживаемых движением ХАМАС, указывает ежедневная газета.

Как сообщили анонимные источники в США, восемь или девять американцев находятся в плену.

В самой раведслужбе поездку своего директора комментировать не стали.

Дорогие передачи: как происходит обмен заложниками между Израилем и ХАМАС
И что может дать сторонам конфликта четырехдневное перемирие

Ранее в этот день официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил, что перемирие в секторе Газа между Израилем и ХАМАС, несмотря на небольшие нарушения, в целом соблюдается. Тогда же в СМИ сообщалось о получении Израилем списка из 10 заложников, которых планируется освободить в рамках договоренности об обмене пленными.

Днем ранее ХАМАС и глава МИД Катара сообщили о продлении перемирия в анклаве еще на два дня. Продленное до 30 ноября гуманитарное перемирие в анклаве между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 28 ноября в 07:00 (08:00 мск).

В тот же день Международный комитет Красного Креста (МККК) принял четвертую группу освобожденных палестинским движением ХАМАС заложников из 11 израильтян. В тот же день сообщалось, что Израиль намерен освободить 33 палестинских заключенных в обмен на освобожденных израильтян.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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