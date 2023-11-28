ХАМАС сообщило о возможном продлении перемирия в Газе в ближайшие часы

Гуманитарное перемирие в секторе Газа может быть продлено на два дня в ближайшие часы. Об этом во вторник, 28 ноября сообщили в движении ХАМАС.

«В ближайшие часы соглашение о гуманитарном перемирии будет продлено еще на два дня», — говорится в заявлении движения в Telegram-канале.

Отмечается, что ранее в этот день Израиль объявил о добавлении 50 палестинских женщин, удерживаемых в его тюрьмах, к предыдущему списку заключенных, о котором он объявил в начале переговоров по соглашению о гуманитарном перемирии. Теперь обновленный список с 50 новыми имена должен быть утверждены в ходе обсуждения сторон.

Ранее в этот день стало известно, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс прибыл в Катар для секретных консультаций по вопросу об освобождении заложников в секторе Газа и продлении паузы в военном конфликте.

Тогда же официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил, что перемирие в секторе Газа между Израилем и ХАМАС, несмотря на небольшие нарушения, в целом соблюдается. Тогда же в СМИ сообщалось о получении Израилем списка из 10 заложников, которых планируется освободить в рамках договоренности об обмене пленными.

Накануне, 27 ноября ХАМАС и глава МИД Катара сообщили о продлении перемирия в анклаве еще на два дня. Продленное до 30 ноября гуманитарное перемирие в анклаве между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 28 ноября в 07:00 (08:00 мск).

В тот же день Международный комитет Красного Креста (МККК) принял четвертую группу освобожденных палестинским движением ХАМАС заложников из 11 израильтян. В тот же день сообщалось, что Израиль намерен освободить 33 палестинских заключенных в обмен на освобожденных израильтян.

Правительство Израиля 22 ноября одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней, во время которых не будут вестись боевые действия. В ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, Израиль пообещал отпустить на свободу 150 палестинских заключенных.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.