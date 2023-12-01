WSJ узнала о продлении Израилем и ХАМАС перемирия еще на один день

Израиль и ХАМАС договорились о продлении гуманитарного перемирия еще на один день. Об этом в четверг, 30 ноября, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на чиновников из Египта.

«Израиль и ХАМАС договорились продлить временное перемирие в Газе на восьмой день, сообщили в четверг египетские официальные лица, в рамках сделки, которая, как ожидается, будет включать освобождение еще 10 заложников, в основном женщин и детей», — сказано в материале.

Госсекретарь США Энтони Блинкен находится с визитом в регионе. Он призвал израильтян продлить паузу и сократить число жертв среди гражданского населения при возобновлении боевых действий. Блинкен призвал к «плану защиты гражданского населения», который остановит перемещение палестинцев и определит безопасные места, включая больницы и другую критически важную инфраструктуру.

30 ноября к прекращению огня и укреплению действующего в секторе Газа перемирия призвал на встрече с Блинкеном президент Палестины Махмуд Аббас. Также он указал на важность увеличения поставок гуманитарной помощи в сектор Газа и подчеркнул недопустимость насильственного перемещения палестинского народа.

Утром 24 ноября соглашение о временном прекращении огня между двумя сторонами вступило в силу. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). Так, в ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, Израиль пообещал отпустить на свободу 150 палестинских заключенных. Позднее, 27 ноября, перемирие в анклаве было продлено еще на два дня. 30 ноября процесс был продолжен.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.