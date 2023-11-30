Аббас на встрече с Блинкеном выступил за полное прекращение огня в секторе Газа

Президент Палестины Махмуд Аббас на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном выступил за укрепление действующего в секторе Газа перемирия и призвал к полному прекращению огня. Об этом 30 ноября сообщило агентство WAFA.

«Его превосходительство подчеркнул необходимость укрепления режима прекращения огня, действующего в настоящее время в секторе Газа, и достижения полного прекращения израильской агрессии», — говорится в сообщении.

Также Аббас указал на важность увеличения поставок гуманитарной помощи в сектор Газа. По его словам, это необходимо сделать для как можно более быстрого обеспечения анклава водой, электричеством и топливом.

Кроме того, Аббас «подтвердил свое неприятие» попыток насильственного перемещения палестинского народа в секторе Газа или на Западном берегу реки Иордан.

Ранее в этот день израильский посол в РФ Алексанр Бен Цви сообщил, что условия для диалога по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке могут возникнуть тогда, когда палестинское движение ХАМАС покинет сектор Газа. Он также указал, что диалога не будет, если продолжатся призывы к уничтожению Израиля как государства.

Накануне постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что конфликт в Газе может прекратиться, если палестинское движение вернет всех заложников и выдаст всех участников атаки 7 октября. По его словам, может быть достигнуто «настоящее перемирие», которое будет длиться десятилетиями.

Утром 24 ноября соглашение о временном прекращении огня между двумя сторонами вступило в силу. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). Так, в ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, Израиль пообещал отпустить на свободу 150 палестинских заключенных. Позднее, 27 ноября, перемирие в анклаве было продлено еще на два дня. 30 ноября процесс был продолжен.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.