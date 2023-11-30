Посол Израиля в РФ назвал условия для диалога по урегулированию конфликта

Израильский посол в РФ Алексанр Бен Цви сообщил, что условия для диалога по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке могут возникнуть тогда, когда палестинское движение ХАМАС покинет сектор Газа, а в анклаве задумаются над нормализацией отношений с Израилем. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Если ХАМАС уйдет из Газы и Газа начнет думать в направлении, скажем, «соглашений Авраама», то, конечно, есть о чем говорить», — сказал посол.

Бен Цви указал, что диалога не будет, если продолжатся призывы к уничтожению Израиля как государства. Он отметил, что большинство представителей ХАМАС, выступающие в СМИ, говорят об этом.

Утром 24 ноября соглашение о временном прекращении огня между двумя сторонами вступило в силу. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). Так, в ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, Израиль пообещал отпустить на свободу 150 палестинских заключенных. Позднее, 27 ноября, перемирие в анклаве было продлено еще на два дня. 30 ноября процесс был продолжен.

29 ноября постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что конфликт в Газе может прекратиться, если палестинское движение вернет всех заложников и выдаст всех участников атаки 7 октября. По его словам, может быть достигнуто «настоящее перемирие», которое будет длиться десятилетиями.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.