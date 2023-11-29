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Постпред Израиля при ООН назвал условие прекращения конфликта в Газе

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Mohammed Alaswad apaimag
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Конфликт в Газе может прекратиться даже сегодня, если палестинское движение ХАМАС вернет всех заложников и выдаст всех участников атаки 7 октября. Об этом 29 ноября заявил постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан.

«Эта война может закончиться завтра, даже сегодня, если ХАМАС вернет всех заложников и выдаст всех террористов, принявших участие в резне [7 октября]», — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН, его слова приводит Haaretz.

По словам Эрдана, может быть достигнуто «настоящее перемирие», которое будет длиться десятилетиями.

«Потребуйте этого от ХАМАС, это и есть решение», — заключил дипломат.

Дорогие передачи: как происходит обмен заложниками между Израилем и ХАМАС
И что может дать сторонам конфликта четырехдневное перемирие

Ранее в этот день сообщалось, что Израиль и ХАМАС достигли предварительной договоренности о продлении перемирия еще на два дня. За день до этого ХАМАС заявило, что Израиль добавил имена 50 палестинских женщин, удерживаемых в его тюрьмах, к предыдущему списку заключенных, о котором объявлялось в начале переговоров по соглашению о гуманитарном перемирии.

Правительство Израиля 22 ноября одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней, во время которых не будут вестись боевые действия. В ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, Израиль пообещал отпустить на свободу 150 палестинских заключенных.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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