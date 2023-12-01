ЦАХАЛ заявила о нарушении ХАМАС условий перемирия

Палестинское движение ХАМАС нарушило перемирие и открыло огонь по израильской территории, сообщила 1 декабря в Telegram-канале Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В связи с этим израильская армия возобновила боевые действия в Газе, уточнили в военном ведомстве.

«ХАМАС нарушило оперативную паузу и, кроме того, открыло огонь по израильской территории. ЦАХАЛ возобновила боевые действия против террористической организации ХАМАС в секторе Газа», — сказано в заявлении.

Ранее в этот день сообщалось, что действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС истекло 1 декабря в 7:00 (8:00 мск). Так, благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись свыше 200 заложниками и заключенными.

Вместе с тем 30 ноября газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников из Египта проинформировала, что Израиль и ХАМАС договорились о продлении гуманитарного перемирия еще на один день.

Утром 24 ноября соглашение о временном прекращении огня между двумя сторонами вступило в силу. Перемирие началось в 7:00 (8:00 мск). Так, в ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, Израиль пообещал отпустить на свободу 150 палестинских заключенных. Позднее, 27 ноября, перемирие в анклаве было продлено еще на два дня. 30 ноября процесс был продолжен.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.