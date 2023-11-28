Захарова заявила о продолжении эвакуации из Газы после перемирия

Эвакуация из сектора Газа продолжится после завершения гуманитарной паузы. Об этом 28 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Как только гуманитарная пауза завершится, эвакуация продолжится. Но подчеркну, что подавляющее большинство граждан, которые подали заявки на вывоз, уже эвакуированы», — сказала она ТАСС.

Захарова отметила, что в связи с объявлением гуманитарной паузы эвакуационные мероприятия всех стран были приостановлены.

Ранее во вторник Захарова также уточнила, что в секторе Газа и Египте находятся несколько сотен россиян. Их эвакуация продолжается, подчеркнула дипломат.

28 ноября замглавы МИД России Михаил Богданов сообщил, что эвакуационные мероприятия России в секторе Газа завершаются, а из анклава уже вывезены сотни людей.

Днем ранее пресс-секретарь представительства РФ в Палестине Алия Зарипова отметила, что порядка 200 граждан РФ и членов их семей ожидают эвакуации из сектора Газа. Заявки на эвакуацию из анклава продолжают поступать, подчеркнула она.

27 ноября семья освобожденного из Газы россиянина Рона Кривого поблагодарила МИД России, главу ведомства Сергея Лаврова, а также других сотрудников министерства и всех российских дипломатов, принявших участие в гуманитарной операции. Как уточнялось, представители палестинского движения ХАМАС отказывались выдавать заложника.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.