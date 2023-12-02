Представительство РФ сообщило о возобновлении эвакуации россиян из сектора Газа

Эвакуационные мероприятия по вывозу из сектора Газа российских граждан и их родственников-палестинцев возобновлены. Об этом в субботу, 2 декабря, сообщили в представительстве РФ при Палестинской национальной администрации.

Отмечается, что процесс идет на фоне возобновившихся боевых действий.

«Вывоз граждан осложняется высокой интенсивностью ударов, наносимых израильской армией по всей территории сектора Газа, в том числе по южным районам, расположенным вблизи КПП «Рафах», — говорится в сообщении в его Telegram-канале.

Несмотря на это, совместно с коллегами из российских посольств в Каире и Тель-Авиве, профильными подразделениями МИД и МЧС России, а также других ведомств представительство продолжает работу по эвакуации россиян и членов их семей из зоны конфликта.

В представительстве также прокомментировали информацию о возможной гибели в секторе Газа гражданина РФ Маджеда Хассуны. В ведомстве заявили, что пока не могут верифицировать этот факт, и указали, что он не значится в списках на эвакуацию.

Накануне пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова заявила, что порядка 200 человек из российского списка ожидают эвакуацию из сектора Газа.

Ранее, 28 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эвакуация из Газы продолжится после завершения гуманитарной паузы. Она уточнила, что в секторе Газа и Египте находится несколько сотен россиян. Тогда же замглавы МИД России Михаил Богданов сообщил, что эвакуационные мероприятия России в секторе Газа завершаются, а из анклава уже вывезены сотни людей.

Действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и радикальным движением ХАМАС истекло 1 декабря в 07:00 (08:00 мск). Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

1 декабря Израиль заявил о том, что боевики ХАМАС нарушили перемирие и открыли огонь по израильской территории. В связи с этим израильская армия возобновила боевые действия в Газе, уточнили в военном ведомстве.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.