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Представительство РФ в Палестине получило информацию о смерти россиянина в Газе

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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
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Гибель в секторе Газа палестинского врача с российским гражданством Маджеда Хассуны пока не верифицирована. Об этом 2 декабря сообщило «Известиям» представительство РФ при Палестинской национальной администрации.

В дипломатическом учреждении отметили, что получили сообщение о гибели Хассуны 1 декабря в результате удара израильской армии по дому, где проживал его отец и другие родственники.

«Мы пока не можем однозначно верифицировать этот факт ввиду возобновившихся интенсивных боевых действий в секторе. На данный момент других данных у нас нет», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день в минздраве Газы сообщили, что после окончания перемирия в секторе Газа погибло 193 человека, ранения различной степени тяжести получили 652 человека.

Режим возвращения огня: почему прервано перемирие между ХАМАС и Израилем
И чего удалось достичь за последние семь дней действия соглашения

Действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и радикальным движением ХАМАС истекло 1 декабря в 7:00 (8:00 мск). Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

1 декабря Израиль заявил о том, что боевики ХАМАС нарушили перемирие и открыли огонь по израильской территории. В связи с этим израильская армия возобновила боевые действия в Газе, уточнили в военном ведомстве.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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