Минздрав Газы заявил о 193 погибших в секторе Газа после перемирия

После окончания перемирия в секторе Газа погибли 193 человека. Об этом 2 декабря сообщил представитель минздрава Газы Ашраф аль-Кидра.

«В первый день после окончания гуманитарного перемирия в результате израильских ударов погибли 193 человека, ранения различной степени тяжести получили 652», — сообщил он на пресс-конференции.

По его словам, всего в результате ответных ударов Израиля по сектору Газа погибли 15,2 тыс. человек, пострадали 40,6 тыс. человек.

Действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и радикальным движением ХАМАС истекло 1 декабря в 07:00 (08:00 мск). Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

1 декабря Израиль заявил о том, что боевики ХАМАС нарушили перемирие и открыли огонь по израильской территории. В связи с этим израильская армия возобновила боевые действия в Газе, уточнили в военном ведомстве.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.