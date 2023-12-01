Около 200 человек из российского списка ожидают эвакуацию из Газы

Порядка 200 человек из российского списка ожидают эвакуацию из сектора Газа, заявила 1 декабря пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова.

«Гуманитарная пауза в секторе Газа закончилась, но информации о возобновлении эвакуации нет», — приводит ее слова ТАСС.

Она также добавила, что жертв среди россиян в секторе Газа к настоящему моменту нет.

Ранее, 28 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эвакуация из Газы продолжится после завершения гуманитарной паузы. Она уточнила, что в секторе Газа и Египте находятся несколько сотен россиян.

Тогда же замглавы МИД России Михаил Богданов сообщил, что эвакуационные мероприятия России в секторе Газа завершаются, а из анклава уже вывезены сотни людей.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.