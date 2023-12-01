Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова заявила, что Украина перестала интересовать западные СМИ
Происшествия
Площадь пожара на рынке «Садовод» увеличилась до 600 кв. м
Общество
Голикова анонсировала введение в РФ обязательного диспансерного наблюдения
Культура
Гергиев назвал огромной ответственностью должность гендиректора Большого театра
Культура
Голикова опровергла объединение Большого и Мариинского театров
Спорт
Вратарь «Питтсбурга» забросил шайбу в матче НХЛ
Мир
Финляндия первой в ЕС запустила онлайн-курс по соблюдению антироссийских санкций
Общество
Суд обязал «Уральские авиалинии» отказаться от навязывания платных услуг
Мир
Около 200 человек из российского списка ожидают эвакуацию из Газы
Экономика
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 90 рублей впервые с 20 ноября
Политика
Путин предложил Совбезу обсудить влияние достижений технологий на безопасность РФ
Экономика
В ФАС рассказали о последствиях ограничения наценки на яйца на уровне не более 5%
Спорт
Пятая и шестая ракетки России поженились
Мир
Лавров заявил об отсутствии сигналов от Киева к урегулированию конфликта
Мир
Израиль обвинил ХАМАС в невыполнении обязательств по заложникам
Сюжет:

Около 200 человек из российского списка ожидают эвакуацию из Газы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Порядка 200 человек из российского списка ожидают эвакуацию из сектора Газа, заявила 1 декабря пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова.

«Гуманитарная пауза в секторе Газа закончилась, но информации о возобновлении эвакуации нет», — приводит ее слова ТАСС.

Она также добавила, что жертв среди россиян в секторе Газа к настоящему моменту нет.

«35 дней мы были без воды, электричества, газа, еды»
О чем рассказывают эвакуированные из сектора Газа россияне и как будет развиваться противостояние Израиля и ХАМАС

Ранее, 28 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эвакуация из Газы продолжится после завершения гуманитарной паузы. Она уточнила, что в секторе Газа и Египте находятся несколько сотен россиян.

Тогда же замглавы МИД России Михаил Богданов сообщил, что эвакуационные мероприятия России в секторе Газа завершаются, а из анклава уже вывезены сотни людей.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023