Путин указал на черты гуманитарной катастрофы в палестино-израильском конфликте

Палестино-израильский конфликт приобрел черты гуманитарной катастрофы. Об этом 4 декабря заявил президент России Владимир Путин.

«Обостряются региональные конфликты, причем в случае застарелого палестино-израильского противостояния ситуация при всей ее трагичности приобрела черты настоящей гуманитарной катастрофы», — сообщил глава государства во время церемонии вручения верительных грамот иностранными послами в Кремле.

Российский лидер отметил, что послы, которые прибыли в Кремль, возглавляют свои посольства в сложный для международных отношений период.

По словам Путина, сейчас мир находится в состоянии турбулентности, переживает кардинальную трансформацию. Однако, считает он, главной тенденцией становится приход на смену прежней однополярной системе нового, «более справедливого» многополярного миропорядка.

«Полагаю, что это уже для всех стало абсолютно очевидным», — подытожил Путин.

Ранее в этот день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что безопасный коридор, проходивший по улице Салах ад-Дин, стал полем боевых действий. Ее официальный представитель Авихай Эдри отметил, что боевые действия и военное наступление ЦАХАЛ в районе Хан-Юниса не позволяют передвижение гражданского населения через Салах ад-Дин. Он отметил, что израильская армия разрешила мирным жителям передвигаться по объездной дороге, находящейся на западе от Хан-Юниса.

До этого, 1 декабря, исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел заявила, что, если организация не сможет доставить нуждающимся воду, еду, медикаменты, одеяла и теплую одежду, сектор Газа ждет гуманитарная катастрофа. Рассел также призвала стороны конфликта обеспечить защиту детей и оказание им помощи в соответствии с их обязательствами по международному гуманитарному праву.

В тот же день проезд грузовиков с гумпомощью в сектор Газа прекратился из-за боевых действий. Отмечается, что за время недельного перемирия поставки гуманитарной помощи увеличились, при этом ее объемы по-прежнему были меньше необходимых. Проезд грузовиков через «Рафах» начался 21 октября.

Согласно последним данным, в секторе Газа погибли 15 899 человек с начала обострения конфликта, в том числе 238 медработников, уничтожено 56 машин скорой помощи. Со стороны Израиля число погибших составляет около 1,4 тыс. человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.