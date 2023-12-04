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Число погибших в секторе Газа превысило 15,8 тыс. человек

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Фото: Global Look Press/Abed Rahim Khatib
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В секторе Газа погибли 15 899 человек с начала обострения конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Об этом 4 декабря сообщает Al Jazeera со ссылкой на минздрав анклава.

«В своем последнем отчете Ашраф аль-Кидра, представитель министерства здравоохранения Газы, говорит, что с 7 октября в результате израильских нападений погибло по меньшей мере 15 899 палестинцев», — уточняет телеканал.

По словам аль-Кидры, в анклаве полностью разрушены 56 медицинских учреждений, еще 20 больниц не работают. Он указал, что с начала конфликта погибли 238 медработников и уничтожено 56 машин скорой помощи.

По последним данным, со стороны Израиля число погибших составляет около 1,4 тыс. человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

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Ранее, 2 декабря, аль-Кидра сообщил, что после окончания перемирия в секторе Газа погибли 193 человека, ранения различной степени тяжести получили 652 жителя.

1 декабря израильская армия заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило перемирие и открыло огонь по израильской территории. Благодаря соглашению о временном прекращении огня, заключенному 24 ноября, стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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