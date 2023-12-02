Откуда не ждали: появились новые мирные инициативы по ситуации в Газе

Глава американского Госдепа Энтони Блинкен прилетел на Ближний Восток — в четвертый раз с начала войны между Израилем и ХАМАС. Изначально Вашингтон однозначно поддерживал военную кампанию в секторе Газа, однак о в последнее время в США всё больше говорят о необходимости возобновить перемирие и о поиске выхода из конфликта. Не отстают и другие страны, предлагая свои инициативы по урегулированию палестино-израильского конфликта. Подробности — в материале «Известий».

Смягчение позиции

«Президент [США Джозеф] Байден последовательно по дтверждал право Израиля — даже его обязательство — защищать себя и не допускать новых атак со стороны ХАМАС. В то же время имеет значение то, как Израиль защищает себя. Палестинское гражданское население не виновато в зверствах ХАМАС или серьезном гуманитар ном кризисе в секторе Газа. Они его жертвы. Как и в случае с гражданскими лицами в любом конфликте, жизни палестинских гражданских лиц должны быть защищены», — выразил такую точку зрения госсекретарь Энтони Блинкен на страницах издания The Washington Post.

По его словам, необходимо увеличивать поток продовольствия, воды, медикаментов, топлива и другой необходимой гуманитарной помощи. «Это означает, что палестинские граждане должны иметь возможность держаться подальше от опасности. Это означает, что необходимо принять все возможные меры предосторожности для защиты гуманитарных объектов. А это значит, что для этих целей необходимо рассматривать гуманитарные паузы», — пояснил американский дипломат.

Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: SAUL LOEB/Pool via REUTERS

Он также добавил, что решение гуманитарного кризиса в секторе Газа «также соответствует самым глубоко укоренившимся принципам США, включая веру в то, что жизнь каждого гражданского лица одинаково ценна и одинаково достойна защиты — вне зависимости от его национальности, этнической принадлежности, возраста, пола или веры», — пояснил глава Госдепа.

Вначале США безоговорочно поддерживали Израиль в его желании ликвидировать власть ХАМАС в сектор Газа. Однако на фоне того, как стало расти число погибших в Газе в результате израильских действий (в настоящее время свыше 15 тыс.), постепенно стали меняться и настроения в Вашингтоне.

«В секторе Газа США поддержали израильскую военную операцию, в результате которой погибли мирные жители. Это еще раз показало большей части мира, что мы избирательно подходим к соблюдению международного права и норм <...>. Вот куда может привести цинизм», — написал бывший заместитель помощника 44-го президента США Барака Обамы по национальной безопасности Бен Роудс в статье для газеты The New York Times.

До этого журналисты американского издания писали, что Вашингтон оказался в трудном положении, из-за того что поддерживает Израиль, когда мировая общественность потрясена гибелью гражданского населения в секторе Газа. Телеканал NBC News со ссылкой на источники также сообщал, что США «опасаются оказаться в изоляции из-за критики со стороны международного сообщества их позиции в отношении ближневосточного конфликта».

Фото: Global Look Press/Mohammed Talatene

Так что теперь американская администрация заявляет, что по-прежнему признает право Израиля на самооборону, однако при этом делает акцент на нуждах гражданского населения Газы.

Энтони Блинкен, приехавший накануне в Израиль, в беседе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху подчеркнул «необходимость учета гуманитарных потребностей и потребностей в защите гражданского населения».

О своей обеспокоенности возможной военной операцией Израиля на юге сектора Газа говорил накануне с Нетаньяху и президент США Джозеф Байден. Как сообщает портал Axios, американский лидер отметил, что то, как Израиль действовал на севере Газы, нельзя повторить на юге. В настоящее время на юге сектора Газа находятся палестинцы, бежавшие из северной части.

Вашингтон также поддерживал гуманитарное перемирие между Израилем и ХАМАС, выступая за его продление.

Отношение меняется

Тем временем в разных странах мира заявляют о необходимости немедленного прекращения огня, а также о создании полноценного палестинского государства. В Москве не раз говорили, начиная с 7 октября, что нынешнее обострение произошло из-за того, что ближневосточный конфликт так и не был урегулирован.

Фото: Global Look Press/Martyn Wheatley

Стало меняться отношение к происходящему и в Евросоюзе. Изначально Еврокомиссия поддерживала только Израиль, однако на прошлой неделе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своей статье, опубликованной в газете Financial Times, призвал покончить с политической близорукостью в палестино-израильском конфликте. До этого он также заявлял, что мир 20 лет ничего не делает для решения этого конфликта.

Дальше других пошел премьер-министр Испании Педро Санчес. Он заявил, что если ЕС не признает палестинское государство, то Мадрид примет собственное решение.

30 ноября МИД Китая представил свой план по урегулированию палестино-израи льского конфликта, состоящий из пяти пунктов. В первом пункте подчеркивается необходимость всеобъемлющей остановки боевых действий и прекращения войны; отмечается, что стороны конфликта должны немедленно установить прочное и устойчивое гуманитарное перемирие.

Во втором Пекин призывает к обеспечению эффективной защиты гражданского населения, заявляя о необходимости прекращения нарушения международного гуманитарного права. Третий посвящен проблеме обеспечения гуманитарной помощи.

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В четвертом пункте Китай призывает к расширению дипломатического посредничества. В частности, подчеркивается, что Совет Безопасности ООН должен придавать большое значение роли стран региона и региональных организаций, поддерживать посреднические усилия Генерального секретаря ООН и секретариата.

В заключите льном пункте, посвященном поиску политического решения, выходом из ситуации называется возвращение к плану «Два государства для двух народов» и создание независимого палестинского государства на основе границ 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Помимо этого, КНР призывает созвать более авторитетную, масштабную и эффективную международную мирную конференцию.

Китай чувствует возможность договориться

Востоковед, директор Института стран Азии и А фрики МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор исторических наук Алексей Маслов в беседе с «Известиями» отметил, что идея Пекина заключается в том, чтобы стороны обязательно сели за стол переговоров, и первый шаг для этого — полное прекращение огня с обеих сторон.

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— Си Цзиньпин неоднократно прямо или косвенно выступал жестко против любого геноцида любой из этих наций. Китай и сейчас считает, что на этой территории должно быть образовано независимое палестинское государство и, как следствие, переговоры должны вестись между двумя государствами — Израилем и Палестиной, — пояснил китаист.

Он добавил, что при этом Пекин пока не говорит, к аким образом это технически можно сделать в нынешних условиях. Второй и третий моменты — это то, что Китай выступает за то, чтобы собрать конференцию, где бы участвовали все стороны, которые могли бы помочь в урегулировании проблемы, рассказал политолог.

По его словам, необходимо понимать, что китайский план по палестино-израильскому конфликту не отличается от плана по российско-украинскому конфликту: сначала прекращение огня, а потом начало переговоров.

— В этом плане идея Китая заключается в том, чтобы обнулить обиды и заново начать переговоры. Но план этот на самом деле не очень активно поддерживается. Есть и еще одна особенность: у Китая в принципе исторически сложились хорошие отношения и с Израилем, и с Палестиной. КНР очень серьезно финансово сотрудничал с ними. Пекин чувствует возможность договориться, пользуясь своими старыми связями, — уверен аналитик.

Фото: Global Look Press/Mohammed Talatene

Специалист также отметил, что для Китая важно скорейшее урегулирование ситуации.

— Потому что финансовые интересы КНР довольно велики, в том числе срываются поставки морского «Шелкового пути» на Ближний Восток и поставки нефти, газа, а также открытие китайских культурных центров в этом регионе, поэтому Пекин хочет как можно скорее всё урегулировать, — подытожил эксперт.

Запрос избирателей

Младший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Анастасия Бунина в разговоре с «Известиями» отметила, что внутри президентской кампании в США идут споры по поводу Израиля и Палестины.

— Традиционно центристы за Израиль — это стандартная американская внешняя политика, ее поддерживают республиканцы и демократы. Это одна из немногих тем, по которой они сходятся. Но при этом левые, более прогрессивные круги как избирателей, так и сотрудников администрации президентской кампании видят проблему в том, что права палестинцев нарушают. Они говорят не про ХАМАС, они говорят про мирное население, — пояснил эксперт.

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Политолог отметила, что одновременно с ростом конфликтности на Ближнем Востоке всё активнее звучат голоса тех людей, которые говорят, что необходимо начать пересматривать политику.

— Вообще политика поддержки Израиля очень старая, американская политическая система малоподвижная, американцы не могут просто так взять и перечеркнуть то, чем они активно занимались много лет, — добавила она.

Аналитик отметила, что при этом полноценного разворота стратегии США не произойдет.

— Скорее всего, американцы останутся на таком промежуточном варианте, что у Израиля есть право на свой суверенитет, независимость, что антисемитизм — это плохо, но обычные граждане имеют право на мирную жизнь. У демократов это связано еще и с тем, что у многих прогрессивных избирателей появляется отторжение от Демпартии, из-за того что так мало голосов сейчас в поддержку Палестины. Возможно, демократы еще хотят дистанцироваться от нарратива республиканцев, которые активно поддерживают Израиль, — полагает эксперт.

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Специалист объяснила, что в большей степени то, что сейчас в Вашингтоне стали говорить о необходимости защиты мирного населения в Газе, — это запрос избирателей.

— К тому же внутри самих правящих кругов есть люди, которые понимают проблему слепой однобокой поддержки Израиля. Плюс Израиль стал активно конфликтным сам по себе, что тоже вызывает отторжение. Для США это всё еще главный союзник на Ближнем Востоке, в этом нет сомнений. Но стали звучать голоса людей, которые говорят, что не всё так однозначно, — подытожила американист.