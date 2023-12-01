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Проезд грузовиков с гумпомощью в сектор Газа прекратился из-за боевых действий

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Фото: REUTERS/Hadeer Mahmoud
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Проезд грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа через переход «Рафах» прекратился после возобновления боевых действий. Об этом 1 декабря сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что за время недельного перемирия поставки гуманитарной помощи увеличились, при этом ее объемы по-прежнему были меньше необходимых. Проезд грузовиков через «Рафах» начался 21 октября.

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Действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и радикальным движением ХАМАС истекло 1 декабря в 7:00 (8:00 мск). Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись свыше 200 заложниками и заключенными.

1 декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что движение ХАМАС нарушило перемирие и открыло огонь по израильской территории. В связи с этим израильская армия возобновила боевые действия в Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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