В ЦАХАЛ сообщили о нанесении ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля в пятницу, 1 декабря, сообщила, что ее Военно-воздушные силы (ВВС) в настоящее время наносят удары по объектам движения ХАМАС в секторе Газа.

«Истребители ЦАХАЛ в настоящее время наносят удары по террористическим объектам ХАМАС в секторе Газа», — говорится в сообщении израильской армии в Telegram-канале.

Других подробностей в ЦАХАЛ не привели.

Ранее в этот день Израиль заявил о том, что боевики ХАМАС нарушили перемирие и открыли огонь по израильской территории. В связи с этим израильская армия возобновила боевые действия в Газе, уточнили в военном ведомстве.

Утром в пятницу также сообщалось, что действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС истекло 1 декабря в 7:00 (8:00 мск). Так, благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись свыше 200 заложниками и заключенными.

Между тем 30 ноября газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников из Египта проинформировала, что Израиль и ХАМАС договорились о продлении гуманитарного перемирия еще на один день.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.