Управа на жизнь: Израиль может столкнуться с открытием третьего фронта

Израиль увеличивает количество рейдов на Западном берегу реки Иордан и вооружает еврейских переселенцев . При этом палестинцы, исконно живущие на этих территориях, всё чаще лишаются домов — они вынуждены покидать свое хозяйство и искать кров в соседних городах. И хотя практика вынужденного переселения существует с Шестидневной войны 1967 года, нынешняя эскалация в Газе лишь усугубила положение палестинцев, проживающих на Западном берегу. «Известия» пообщались с местными жителями и выяснили, что положение грозит перерасти в масштабные столкновения и открытие нового фронта .

«Они вооружены, а мы — нет»

С начала очередного конфликта 7 октября между Израилем и ХАМАС палестинцев с Западного берега начали активнее вынуждать покинуть свои родные земли, бросить урожаи и фамильные оливковые деревья .

Согласно официальным данным управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), около 2 тыс. палестинцев были выселены со своих территорий из-за насилия со стороны израильских переселенцев начиная с 2022 года. При этом 43% из них — люди, которые были вынуждены уехать после событий 7 октября .

— Израиль не скрывает своей политики по выселению мирного палестинского населения на Западном берегу. Только недавно был подобный случай: на территории между Рамаллой (столица Палестинской автономии. — «Известия») и Арихой проживало около 12 бедуинских общин. Все они обитали в палаточных городах и вели жизнь кочевников , — рассказывает «Известиям» палестинский активист Асмат Мансур.

В итоге евреи выгнали их со своих владений, жителям пришлось эвакуироваться в соседние деревни, в основном в Дейр-Джарир (город в 11 км от Рамаллы).

— Переселенцы всячески пытаются помешать палестинцам вести скотоводство, для этого они перекрывают источники воды , чтобы те не смогли напоить скот. Всё это сопровождается постоянными нападениями на них. В итоге у людей не остается никаких средств и сил для того, чтобы оставаться на местах, где они ведут сельскохозяйственную деятельность, — им приходится покидать территории своих предков, — заметил палестинец.

Фото: REUTERS/Israel Defense Forces

То же самое происходит после 7 октября в деревне Кафр Малик: переселенцы устраивают провокации, воруют скот, забирают весь урожай и не дают вести работу на пастбищах.

Ведение сельского хозяйства играет очень серьезную роль для палестинского населения не только с материальной точки зрения, но и представляет для них нечто сакральное : оливковые деревья считаются символом народа Палестины, его борьбы и истории.

Так, бывший лидер Организации освобождения Палестины Ясир Арафат во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН в 1974 году призвал Израиль к миру.

« Я пришел к вам с оливковой ветвью в одной руке и оружием борца за свободу в другой. Не дайте оливковой ветви выпасть из моей руки », — заявил он.

Сегодня израильтяне своими действиями вырывают из рук палестинцев не просто корни старинных плодовитых деревьев, но и память об их предках и наследие для будущих поколений, заметил житель Западного берега в беседе с «Известиями».

— Израиль использует новый вид постройки поселений, его можно назвать скотоводческим. Определенная группа ультраправых израильтян «Ноар ха-гваот» забирает контроль над большой площадью территорий и начинает там разводить свой скот, в то время как палестинцам с этого момента запрещается появляться на захваченной земле , — рассказал Асмат Мансур.

Всё доходит до того, что палестинцы не могут больше собирать урожай с оливковых деревьев. Если кто-то и пытается это сделать, его избивают и забирают всё то, что он успел собрать.

— Недавно один израильтянин создал себе поселенческий аванпост на оккупированных им землях, теперь никто не может ни приблизиться к нему , ни пасти свой скот, ни собирать плоды с деревьев в этом районе. Они вооружены, а мы — нет, — признался он.

Фото: Global Look Press/dpa/Abed Rahim Khatib

При этом, даже переселяясь в другие города и деревни, палестинские беженцы сталкиваются с проблемами в различиях традиций со своими же соотечественниками.

— Каждый раз бедуинам всё тяжелее перемещаться в соседние деревни, потому что людей становится всё больше, а территории уменьшаются на глазах. Мы наблюдаем социальные кризисы среди палестинского населения: людям некуда девать свой скот . Они же не могут разместить его посреди улиц или же рядом с машинами и магазинами, — рассказывает местный житель.

Из-за густонаселенности в городах и селах начинают вспыхивать бытовые разногласия между мусульманами и христианами, между бедуинами и другими жителями.

Справка «Известий» Проблема оккупированных палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан остается нерешенной до сих пор. После Шестидневной войны в 1967 году, когда израильские войска захватили сектор Газа, Западный берег и Восточный Иерусалим, Голанские высоты и Синайский полуостров, израильтяне начали переселяться на эти территории. Теперь же эта практика поощряется официальными структурами Израиля.

Разрешение на убийство

Милитаризация и расширение поселений могут распространить конфликт на Западный берег . Так, Израиль фактически дает официальное разрешение на вооруженные угрозы в отношении палестинцев.

7 ноября министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что гражданам были предоставлены десятки тысяч разрешений на ношение оружия. «Израиль вооружается» , — заявил он в своем Telegram-канале.

Фото: Global Look Press/dpa/Nasser Ishtayeh

— Отдел огнестрельного оружия получил сотни тысяч заявок на получение лицензий на ношение оружия. Мы предоставили десятки тысяч разрешений с определенными условиями (не уточняется, какими именно. — «Известия») и фактических лицензий на личное оружие, отвечающих требованиям граждан, — добавил он.

Бен-Гвир отметил, что цель раздачи оружия состоит в том, чтобы защитить израильтян от нападений.

— По всей стране открыты сотни новых резервных классов по обучению израильтян стрельбе. Правительство увеличило отдел огнестрельного оружия на десятки сотрудников для достижения своих целей . Из-за большой нагрузки на отдел огнестрельного оружия я призываю всех набраться терпения. Убедитесь в своем праве на участие и идите вооружаться, — подытожил он.

По мнению Асмата Мансура, ситуация на Западном берегу близка к тому, чтобы перерасти в масштабные боестолкновения.

— Ситуация на Западном берегу может вспыхнуть в любой момент. В первую очередь из-за нападений поселенцев на мирных жителей, ведь их снабдили оружием . Во-вторых, тут играет роль экономический фактор: в связи с последними событиями люди испытывают трудности в работе как на территории Израиля, так и внутри Палестины, — полагает он.

Однако подобные действия не остались без внимания арабских наблюдателей. 8 ноября генеральный секретарь ЛАГ Ахмад Абу Аль-Гейт предупредил о всё большей эскалации на Западном берегу на фоне продолжающегося незаконного вооружения израильских поселенцев, поощрения убийства и репрессий, а также усиления блокады региона с начала войны в Газе.

Фото: REUTERS/Israel Defense Forces

По словам арабского политика, Израиль ведет настоящую войну против Западного берега . «С 7 октября 163 человека убиты, сотни ранены, около 2 тыс. палестинцев арестовали. Всё это происходит в результате нападения на мирное население во всех районах региона, где присутствуют поселенцы. Весь мир наблюдает за страшными актами закоренелого расизма в отношении палестинцев», — отметил он.

Абу Аль-Гейт добавил, что насилие в этих районах достигло беспрецедентного уровня, о котором ни в коем случае нельзя умалчивать.

— Главная цель всех этих акций — поэтапно выселить палестинцев насильственным путем , — заметил генсек ЛАГ.

Однако и в самом Израиле не все согласны с политикой такого переселения, правда, переживают в основном за международный имидж страны . Так, например, 9 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел совещание по безопасности с советом военной администрации и главами поселений. Он предостерег последних от нанесения ущерба стране и ее интересам на международном уровне.