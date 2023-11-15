 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Почти 50 рейсов задержали в Сан-Франциско из-за саммита АТЭС
Общество
Глава СК РФ взял на контроль расследование убийства двух человек в Екатеринбурге
Мир
В США заявили о скором заключении соглашения Израиля и ХАМАС по заложникам
Мир
Глава МИД Израиля обвинил генсека ООН Гутерриша в несоответствии посту
Общество
Депутат Госдумы поддержала совмещение женщинами карьеры с материнством
Мир
Лукашенко предложил Пашиняну не спешить с решением по участию в саммите ОДКБ
Мир
Глава МЧС России сообщил о планах эвакуации из сектора Газа всех граждан РФ
Мир
Самолет с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел из Египта
Мир
Евросоюз подготовит еще 10 тыс. солдат для ВСУ
Мир
Лукашенко объявил о раскрытии преступной схемы по экспорту молока в РФ
Общество
Суд арестовал подозреваемого во взяточничестве начальника УМВД Выборга
Общество
Путин поручил увеличить объем авиаперевозок в ДФО
Мир
В Совбезе Украины предрекли «большую беду» из-за дискуссий о выборах президента
/

Управа на жизнь: Израиль может столкнуться с открытием третьего фронта

В то время как война развернулась в Газе, палестинцев выселяют с территории Западного берега
Фото: REUTERS/Israel Defense Forces
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Израиль увеличивает количество рейдов на Западном берегу реки Иордан и вооружает еврейских переселенцев. При этом палестинцы, исконно живущие на этих территориях, всё чаще лишаются домов — они вынуждены покидать свое хозяйство и искать кров в соседних городах. И хотя практика вынужденного переселения существует с Шестидневной войны 1967 года, нынешняя эскалация в Газе лишь усугубила положение палестинцев, проживающих на Западном берегу. «Известия» пообщались с местными жителями и выяснили, что положение грозит перерасти в масштабные столкновения и открытие нового фронта.

«Они вооружены, а мы — нет»

С начала очередного конфликта 7 октября между Израилем и ХАМАС палестинцев с Западного берега начали активнее вынуждать покинуть свои родные земли, бросить урожаи и фамильные оливковые деревья.

Согласно официальным данным управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), около 2 тыс. палестинцев были выселены со своих территорий из-за насилия со стороны израильских переселенцев начиная с 2022 года. При этом 43% из них — люди, которые были вынуждены уехать после событий 7 октября.

Все против одного: почему страны Латинской Америки рвут связи с Израилем
И как на это реагирует еврейское государство

— Израиль не скрывает своей политики по выселению мирного палестинского населения на Западном берегу. Только недавно был подобный случай: на территории между Рамаллой (столица Палестинской автономии. — «Известия») и Арихой проживало около 12 бедуинских общин. Все они обитали в палаточных городах и вели жизнь кочевников, — рассказывает «Известиям» палестинский активист Асмат Мансур.

В итоге евреи выгнали их со своих владений, жителям пришлось эвакуироваться в соседние деревни, в основном в Дейр-Джарир (город в 11 км от Рамаллы).

Переселенцы всячески пытаются помешать палестинцам вести скотоводство, для этого они перекрывают источники воды, чтобы те не смогли напоить скот. Всё это сопровождается постоянными нападениями на них. В итоге у людей не остается никаких средств и сил для того, чтобы оставаться на местах, где они ведут сельскохозяйственную деятельность, — им приходится покидать территории своих предков, — заметил палестинец.

военные
Фото: REUTERS/Israel Defense Forces

То же самое происходит после 7 октября в деревне Кафр Малик: переселенцы устраивают провокации, воруют скот, забирают весь урожай и не дают вести работу на пастбищах.

Ведение сельского хозяйства играет очень серьезную роль для палестинского населения не только с материальной точки зрения, но и представляет для них нечто сакральное: оливковые деревья считаются символом народа Палестины, его борьбы и истории.

Так, бывший лидер Организации освобождения Палестины Ясир Арафат во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН в 1974 году призвал Израиль к миру.

«Я пришел к вам с оливковой ветвью в одной руке и оружием борца за свободу в другой. Не дайте оливковой ветви выпасть из моей руки», — заявил он.

Сегодня израильтяне своими действиями вырывают из рук палестинцев не просто корни старинных плодовитых деревьев, но и память об их предках и наследие для будущих поколений, заметил житель Западного берега в беседе с «Известиями».

«Наша ключевая цель — уничтожение власти ХАМАС в секторе Газа»
Советник премьера Израиля Дмитрий Гендельман — о наземной операции, расширении конфликта и посредниках в его урегулировании

— Израиль использует новый вид постройки поселений, его можно назвать скотоводческим. Определенная группа ультраправых израильтян «Ноар ха-гваот» забирает контроль над большой площадью территорий и начинает там разводить свой скот, в то время как палестинцам с этого момента запрещается появляться на захваченной земле, — рассказал Асмат Мансур.

Всё доходит до того, что палестинцы не могут больше собирать урожай с оливковых деревьев. Если кто-то и пытается это сделать, его избивают и забирают всё то, что он успел собрать.

— Недавно один израильтянин создал себе поселенческий аванпост на оккупированных им землях, теперь никто не может ни приблизиться к нему, ни пасти свой скот, ни собирать плоды с деревьев в этом районе. Они вооружены, а мы — нет, — признался он.

беженцы
Фото: Global Look Press/dpa/Abed Rahim Khatib

При этом, даже переселяясь в другие города и деревни, палестинские беженцы сталкиваются с проблемами в различиях традиций со своими же соотечественниками.

— Каждый раз бедуинам всё тяжелее перемещаться в соседние деревни, потому что людей становится всё больше, а территории уменьшаются на глазах. Мы наблюдаем социальные кризисы среди палестинского населения: людям некуда девать свой скот. Они же не могут разместить его посреди улиц или же рядом с машинами и магазинами, — рассказывает местный житель.

Из-за густонаселенности в городах и селах начинают вспыхивать бытовые разногласия между мусульманами и христианами, между бедуинами и другими жителями.

Справка «Известий»

Проблема оккупированных палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан остается нерешенной до сих пор. После Шестидневной войны в 1967 году, когда израильские войска захватили сектор Газа, Западный берег и Восточный Иерусалим, Голанские высоты и Синайский полуостров, израильтяне начали переселяться на эти территории. Теперь же эта практика поощряется официальными структурами Израиля.

Разрешение на убийство

Милитаризация и расширение поселений могут распространить конфликт на Западный берег. Так, Израиль фактически дает официальное разрешение на вооруженные угрозы в отношении палестинцев.

7 ноября министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что гражданам были предоставлены десятки тысяч разрешений на ношение оружия. «Израиль вооружается», — заявил он в своем Telegram-канале.

вооруженный
Фото: Global Look Press/dpa/Nasser Ishtayeh

— Отдел огнестрельного оружия получил сотни тысяч заявок на получение лицензий на ношение оружия. Мы предоставили десятки тысяч разрешений с определенными условиями (не уточняется, какими именно. — «Известия») и фактических лицензий на личное оружие, отвечающих требованиям граждан, — добавил он.

Бен-Гвир отметил, что цель раздачи оружия состоит в том, чтобы защитить израильтян от нападений.

По всей стране открыты сотни новых резервных классов по обучению израильтян стрельбе. Правительство увеличило отдел огнестрельного оружия на десятки сотрудников для достижения своих целей. Из-за большой нагрузки на отдел огнестрельного оружия я призываю всех набраться терпения. Убедитесь в своем праве на участие и идите вооружаться, — подытожил он.

Издержки поддержки: палестино-израильский конфликт раскалывает США
Республиканцы ищут Божий промысел, демократов жестко критикуют однопартийцы

По мнению Асмата Мансура, ситуация на Западном берегу близка к тому, чтобы перерасти в масштабные боестолкновения.

Ситуация на Западном берегу может вспыхнуть в любой момент. В первую очередь из-за нападений поселенцев на мирных жителей, ведь их снабдили оружием. Во-вторых, тут играет роль экономический фактор: в связи с последними событиями люди испытывают трудности в работе как на территории Израиля, так и внутри Палестины, — полагает он.

Однако подобные действия не остались без внимания арабских наблюдателей. 8 ноября генеральный секретарь ЛАГ Ахмад Абу Аль-Гейт предупредил о всё большей эскалации на Западном берегу на фоне продолжающегося незаконного вооружения израильских поселенцев, поощрения убийства и репрессий, а также усиления блокады региона с начала войны в Газе.

военные
Фото: REUTERS/Israel Defense Forces

По словам арабского политика, Израиль ведет настоящую войну против Западного берега. «С 7 октября 163 человека убиты, сотни ранены, около 2 тыс. палестинцев арестовали. Всё это происходит в результате нападения на мирное население во всех районах региона, где присутствуют поселенцы. Весь мир наблюдает за страшными актами закоренелого расизма в отношении палестинцев», — отметил он.

Абу Аль-Гейт добавил, что насилие в этих районах достигло беспрецедентного уровня, о котором ни в коем случае нельзя умалчивать.

Главная цель всех этих акций — поэтапно выселить палестинцев насильственным путем, — заметил генсек ЛАГ.

Газовая акция: к чему могут привести демонстрации в поддержку Палестины
И почему Энтони Блинкен так и не добился успеха в Турции

Однако и в самом Израиле не все согласны с политикой такого переселения, правда, переживают в основном за международный имидж страны. Так, например, 9 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел совещание по безопасности с советом военной администрации и главами поселений. Он предостерег последних от нанесения ущерба стране и ее интересам на международном уровне.

Оппозиция настроена более пессимистично. Ее лидер Яир Лапид предостерег правительство Нетаньяху от возможности открытия третьего фронта вдобавок к войне в секторе Газа и столкновениям на севере страны — юге Ливана. По его словам, «причина кроется в безответственном поведении радикально настроенных переселенцев, которые пытаются своими действиями разжечь огонь в этих районах».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир