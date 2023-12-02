ЮНИСЕФ сообщил о гибели более 5,3 тыс. детей в секторе Газа с 7 октября

Более 5,3 тыс. палестинских детей погибли за 48 дней обстрелов сектора Газа. Об этом в пятницу, 1 декабря, заявила исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел.

Она обратила внимание на то, что в эту цифру не входят многие пропавшие без вести и, предположительно, похороненные под завалами дети.

Рассел допустила, что за эти семь дней, когда действовал режим прекращения огня, у детей появился «проблеск надежды».

«Если насилие вернется к таким масштабам и интенсивности, мы можем предположить, что каждый день будут убиты и ранены еще сотни детей. И если мы не сможем доставить нуждающимся воду, еду, медикаменты, одеяла и теплую одежду, нас ждет гуманитарная катастрофа», — передает ее слова пресс-служба ЮНИСЕФ.

Рассел призвала стороны конфликта обеспечить защиту детей и оказание им помощи в соответствии с их обязательствами по международному гуманитарному праву.

1 декабря проезд грузовиков с гумпомощью в сектор Газа прекратился из-за боевых действий. Отмечается, что за время недельного перемирия поставки гуманитарной помощи увеличились, при этом ее объемы по-прежнему были меньше необходимых. Проезд грузовиков через «Рафах» начался 21 октября.

Действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и радикальным движением ХАМАС истекло 1 декабря в 07:00 (08:00 мск). Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.