Армия Израиля сообщила о небезопасности гуманитарного коридора в центре Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что безопасный коридор, проходивший по улице Салах ад-Дина, стал полем боевых действий. Об этом 4 декабря заявил ее официальный представитель Авихай Эдри в соцсети Х (бывш. Twitter).

«Боевые действия и военное наступление ЦАХАЛ в районе Хан-Юниса не позволяют передвижение гражданского населения через Салах ад-Дин <...> Направление Салах ад-Дина представляет собой поле боя, поэтому добираться до него чрезвычайно опасно», — говорится в сообщении.

Эдри добавил, что ЦАХАЛ разрешила мирным жителям передвигаться по объездной дороге, находящейся на западе от Хан-Юниса.

Ранее в этот день Al Jazeera со ссылкой на командующего израильским бронетанковым корпусом ЦАХАЛ генерала Хишама Ибрагима сообщила о достижении Израилем своих целей в северной части Газы. Также в этот день ЦАХАЛ призвала жителей города Хан-Юнис на юге сектора Газа эвакуироваться в окрестности города Рафах на границе с Египтом.

Накануне ЦАХАЛ приступила к активным боевым действиям на юге сектора Газа. Как заявил начальник генерального штаба Герци Халеви, у армии страны есть возможности, чтобы проводить наземную операцию на юге анклава так же эффективно, как и на севере.

1 декабря израильская армия заявила, что движение ХАМАС нарушило перемирие и открыло огонь по израильской территории и возобновила боевые действия в Газе. Благодаря соглашению о временном прекращении огня, заключенному 24 ноября, стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.