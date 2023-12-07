Советник Нетаньяху заявил о нежелании Израиля возвращаться к переговорам с ХАМАС
Израиль не намерен возвращаться за стол переговорам по вопросу гуманитарного перемирия в секторе Газа. Об этом «Известиям» заявил советник в офисе премьер-министра еврейского государства Дмитрий Гендельман.
«На данный момент никаких переговоров через посредников не ведется. Премьер-министр Израиля вывел переговорную группу из Катара. Единственный фактор, который может повлиять на возвращение наших заложников, — жесткое применение военной силы», — сообщил он.
По его словам, именно жесткое и решительное применение военной силы вынудило ХАМАС требовать гуманитарного перемирия.
«Освобождение более 100 заложников — положительный результат наших действий в секторе Газа. Без военного давления и прямой угрозы уничтожения ХАМАС не получилось бы освободить всех этих людей. Единственный способ вернуть всех оставшихся наших граждан — продолжение военных действий», — отметил Дмитрий Гендельман.
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