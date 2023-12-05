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Армия Израиля заявила о расширении масштаба операции в секторе Газа

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Фото: REUTERS/Israel Defense Forces/Handout
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает расширять масштабы операции против палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом 4 декабря сообщил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари на ежедневном брифинге.

«Военнослужащие в секторе Газа продолжают расширять свои сухопутные операции. Сегодня истребители наносили удары по всему сектору Газа. Это были очень значительные, точные удары, основанные на разведданных», — сообщил он.

Хагари также отметил, что сухопутные войска вместе с военно-воздушными силами выполнили ряд совместных задач, в результате чего были уничтожены террористы и инфраструктура террора.

Израильские военные передвигаются от здания к зданию и от туннеля к туннелю, чтобы избежать заминированных территорий. Кроме того, сражения включают в себя и ближний бой, присутствуют потери.

«Наши войска настроены уничтожать террористов, побеждать в каждом сражении и продолжать делать это везде, где потребуется, в Шеджайе, в Джебалии и в каждом опорном пункте, где мы столкнемся с врагом», — подытожил Хагари.

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4 декабря СМИ сообщили о достижении Израилем целей своей операции в северной части Газы. Командующий израильским бронетанковым корпусом генерал Хишам Ибрагим отметил, что цели в северной части почти достигнуты, начинается продвижение в других частях.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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