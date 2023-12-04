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СМИ сообщили о достижении Израилем целей своей операции в северной части Газы

AJ: Израиль почти достиг целей своей операции в северной Газе
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Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) почти достигла целей своей наземной операции в северной части сектора Газа. Об этом 4 декабря заявил командующего израильским бронетанковым корпусом генерала Хишама Ибрагима.

«Цели в северной части почти достигнуты, и мы начали продвигаться в других частях», — приводит его слова телеканал Al Jazeera.

Ранее в этот день ЦАХАЛ призвала жителей города Хан-Юнис на юге сектора Газа эвакуироваться в окрестности города Рафах на границе с Египтом.

Режим возвращения огня: почему прервано перемирие между ХАМАС и Израилем
И чего удалось достичь за последние семь дней действия соглашения

Накануне ЦАХАЛ приступила к активным боевым действиям на юге сектора Газа. Как заявил начальник генерального штаба Герци Халеви, у армии страны есть возможности, чтобы проводить наземную операцию на юге анклава так же эффективно, как и на севере.

1 декабря израильская армия заявила, что движение ХАМАС нарушило перемирие и открыло огонь по израильской территории и возобновила боевые действия в Газе.

В тот же день в 07:00 (08:00 мск) истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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