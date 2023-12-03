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Начальник генштаба ЦАХАЛ заявил об активных боевых действиях на юге сектора Газа

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Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к активным боевым действиям на юге сектора Газа. Об этом 3 декабря заявил начальник генерального штаба Герци Халеви.

«Вчера и сегодня мы уничтожили бригадных командиров, ротных командиров, многих боевиков, и вчера утром мы начали тот же процесс в южной части сектора Газа. Он будет вестись с не меньшей мощью, чем на севере, и с не меньшими результатами», — приводит его слова армейская пресс-служба в Telegram.

По его словам, у ЦАХАЛ есть возможности, чтобы проводить наземную операцию на юге сектора Газа так же эффективно, как и на севере анклава. Халеви заявил, что командирам ХАМАС «будет дан самый мощный отпор».

Режим возвращения огня: почему прервано перемирие между ХАМАС и Израилем
И чего удалось достичь за последние семь дней действия соглашения

Ранее в этот день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США считают полезной тактику ЦАХАЛ по ликвидации руководства ХАМАС.

Накануне ЦАХАЛ и ШАБАК (общая служба безопасности Израиля) объявили о ликвидации одного из давно находившихся в розыске командиров движения ХАМАС Шеджая Вессама Фархата. Согласно совместному заявлению двух ведомств, командир батальона был уничтожен при помощи военной авиации на основе точных разведданных.

1 декабря в 07:00 (08:00 мск) истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

ЦАХАЛ в этот день заявила, что движение ХАМАС нарушило перемирие и открыло огонь по израильской территории. В связи с этим израильская армия возобновила боевые действия в Газе.

Ранее, 23 ноября, ЦАХАЛ сообщила об уничтожении командующего военно-морскими силами ХАМАС в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Операция была проведена под руководством разведки ЦАХАЛ и ШАБАК.

20 ноября израильская армия уничтожила трех командующих ротами ХАМАС. Также израильские военнослужащие обнаружили в соседнем здании террористическую ячейку. В результате удара, нанесенного авиацией, были уничтожены террористы и склад оружия.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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