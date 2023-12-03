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В Белом доме одобрили план Израиля по ликвидации руководства ХАМАС

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Yousef Mohammed
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План Израиля по ликвидации руководства радикального движения ХАМАС лишит его возможности проводить новые операции. Об этом 3 декабря заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Ликвидация руководства пагубно повлияет на возможности [ХАМАС] проводить операции. И это то, на чем сфокусирован Израиль. Мы считаем, что это полезная тактика», — сказал он телеканалу NBC.

Кирби также заверил, что разведке США не было известно о готовящемся нападении боевиков ХАМАС на Израиль в октябре.

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Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и ШАБАК (общая служба безопасности Израиля) объявили о ликвидации одного из давно находившихся в розыске командиров движения ХАМАС Шеджая Вессама Фархата. Согласно совместному заявлению двух ведомств, командир батальона был уничтожен при помощи военной авиации на основе точных разведданных.

Ранее, 23 ноября, ЦАХАЛ сообщила об уничтожении командующего военно-морскими силами ХАМАС в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Операция была проведена под руководством разведки ЦАХАЛ и ШАБАК.

20 ноября израильская армия уничтожила трех командующих ротами ХАМАС. Также израильские военнослужащие обнаружили в соседнем здании террористическую ячейку. В результате удара, нанесенного авиацией, были уничтожены террористы и склад оружия.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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