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ЦАХАЛ заявила о ликвидации трех командиров рот ХАМАС

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Фото: REUTERS/Israel Defense Forces
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила трех командующих ротами палестинского движения ХАМАС. Об этом 20 ноября сообщила армейская пресс-служба в Telegram.

«Истребители ЦАХАЛ, направляемые специалистами разведки ЦАХАЛ и «Шабака», убили еще трех командиров рот ХАМАС», — говорится в сообщении.

Также военнослужащие ЦАХАЛ обнаружили в соседнем здании террористическую ячейку. В результате удара, нанесенного авиацией, были уничтожены террористы и склад оружия.

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И как ХАМАС ответит на действия ЦАХАЛ в Газе

Ранее, 18 ноября, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ в ближайшие дни продвинется на восток сектора Газа. По его словам, за последние недели были убиты тысячи бойцов ХАМАС. Он отметил, что с каждым днем у противников остается всё меньше укрытий, поскольку вынужденное отступление заставляет их покидать свои базы.

В тот же день газета The New York Times сообщала о планах Израиля еще на протяжение нескольких недель проводить операции по зачистке на севере сектора Газа, прежде чем начать действия в южной части анклава.

16 ноября начальник генштаба израильской армии Герци Халеви заявил, что ЦАХАЛ приблизилась к уничтожению всей военной системы, расположенной в северной части сектора Газа.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян составляет 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали. Число погибших жителей сектора Газа с 7 октября превысило 13 тыс. человек, среди них 5,5 тыс. детей и подростков и 3,5 тыс. женщин.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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