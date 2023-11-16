В ЦАХАЛ заявили о скором уничтожении военной системы на севере Газы
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приблизилась к уничтожению всей военной системы, расположенной в северной части сектора Газа. Об этом в четверг, 16 ноября, заявил начальник генштаба израильской армии Герци Халеви.
«Мы весьма близки к разрушению военной системы, существовавшей на севере сектора Газа. Мы завершим это, нам еще предстоит кое-что доделать, но мы сильно к этому приближаемся», — передает его слова ЦАХАЛ в Telegram-канале.
Ранее в этот день ЦАХАЛ взяла под контроль порт в Газе. По информации пресс-службы, было разрушено десять тоннелей и уничтожено десять террористов. Все постройки на территории гавани были очищены.
15 ноября в ЦАХАЛ заявили о взятии под контроль ряда силовых центров ХАМАС в секторе Газа. По данным пресс-службы, захвачены штаб-квартира законодательного совета ХАМАС, штаб-квартира полиции движения, инженерный факультет, который использовался для производства боевых средств, а также дом губернатора. Кроме того, израильская армия нанесла удар по резиденции лидера палестинского движения Исмаила Хании.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.
Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.