ЦАХАЛ сообщила о взятии ряда силовых центров ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля сообщила, что взяла под контроль ряд силовых центров палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом говорится 14 ноября на странице израильской армии в соцсети X (бывший Twitter).

«Военнослужащие взяли под свой контроль центральные пункты управления террористической организации ХАМАС и ликвидировали множество террористов. В последние дни бойцы <...> совершали рейды на правительственные учреждения террористической организации ХАМАС, используемые в военных целях», — отметили военные.

По данным армии, захвачены штаб-квартира Законодательного совета ХАМАС, штаб-квартира полиции движения, инженерный факультет, который использовался для производства боевых средств, а также дом губернатора.

Также ЦАХАЛ отметила, что захватила укрепленные позиции, которые использовались, в частности, для тренировок ХАМАС по подготовке к проникновению в Израиль 7 октября.

Накануне израильские военные сфотографировались на трибуне захваченного парламента Газы. С 2007 года помещения здания занимали исключительно члены движения ХАМАС.

Ранее, 11 ноября, сообщалось, что ЦАХАЛ с начала наземной операции в секторе Газа взяла под контроль 11 военных постов ХАМАС. Армия Израиля также обнаружила и уничтожила подземный тоннель, проложенный рядом со школой.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян составляет 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали. Число погибших жителей сектора Газа с 7 октября достигло 11 180 человек, среди них 4609 — дети.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.