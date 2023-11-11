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ЦАХАЛ взяла под контроль 11 военных постов ХАМАС с начала наземной операции

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Фото: REUTERS/Israeli Defense Forces
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что с начала наземной операции в секторе Газа взяла под контроль 11 военных постов ХАМАС. Об этом в субботу, 11 ноября, сообщили в Telegram-канале израильской армии.

Отмечается, что сухопутные войска ЦАХАЛ продолжают действовать в секторе Газа. В публикации указали, что израильские военные обнаружили подозрительный автомобиль, припаркованный в необходимой транзитной зоне, используемой войсками. После проверок было установлено, что машина начинена взрывчаткой, которая позже была сбита авиацией.

Также в ходе дополнительных наземных операций ЦАХАЛ обнаружила и уничтожила подземный тоннель, проложенный рядом со школой. Военно-морские силы Израиля ночью нанесли удар по инфраструктуре ХАМАС в северной части региона, а также совершили атаку на склады с оружием и техникой противника.

«Наша ключевая цель — уничтожение власти ХАМАС в секторе Газа»
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9 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил мнение, что в отстроенном заново и демилитаризованном секторе Газа не должно быть места радикалам. По его словам, ЦАХАЛ не стремится ни захватить, ни оккупировать сектор Газа, ни управлять им. Однако некоторое время Израилю будут нужны «надежные силы», которые в случае необходимости войдут в Газу и предотвратят возрождение ХАМАС, указал премьер-министр.

3 ноября ЦАХАЛ вошла на территорию Газы для проведения боевых операций против ХАМАС. По словам начальника генштаба израильской армии Герци Халеви, военные уже ведут бои в центре города «лицом к лицу» с боевиками палестинского движения. Тогда же в пресс-службе израильской армии сообщили, что при необходимости ЦАХАЛ может распространить операцию и на другие районы анклава, в том числе на юг сектора Газа.

По последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек, еще 27,5 тыс. пострадали. С израильской стороны погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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