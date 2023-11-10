Нетаньяху заявил о намерении демилитаризировать сектор Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 9 ноября выразил мнение, что в отстроенном заново и демилитаризованном секторе Газа в перспективе не должно найтись места радикально настроенным элементам.

«Мне кажется понятным, как должно выглядеть будущее Газы. По окончании этой битвы [палестинское движение] ХАМАС исчезнет, мы уничтожим ХАМАС не только ради себя, но и ради цивилизации, ради палестинцев и израильтян. Мы хотим видеть Газу демилитаризованной, очищенной от радикально настроенных элементов и отстроенной заново», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Как отметил Нетаньяху, Израиль не стремится ни захватить, ни оккупировать сектор Газа, ни управлять им. Однако на протяжении какого-то времени Израилю будут нужны «надежные силы, которые в случае необходимости войдут в Газу и уничтожат убийц», чтобы не допустить возрождения ХАМАС, указал он. Израильский премьер-министр подчеркнул, что его ожидания связаны с «заново отстроенной Газой для жителей Газы».

Накануне старший советник премьер-министра Израиля Марк Регев отметил, что силы безопасности страны останутся в Газе даже после завершения операции. По его словам, это позволит не допустить возрождения террористических групп, таких как ХАМАС, однако присутствие израильских войск не означает оккупацию и управление территорией.

В тот же день пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что ХАМАС потеряло контроль над севером сектора Газа, более 50 тыс. жителей перешли на юг анклава.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян возросло до 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, достигло 10,8 тыс. человек, еще 26,9 тыс. получили ранения.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.