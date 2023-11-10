Реклама
Прямой эфир
Мир
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали в Папуа — Новой Гвинее
Армия
ВС РФ поразили восемь районов скопления живой силы и техники ВСУ
Экономика
В Центробанке объяснили укрепление рубля в октябре
Армия
Северный флот получит новый ледовый буксир «Сергей Ушаков»
Армия
Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону
Общество
СК завершил расследование серийных нападений на пожилых женщин
Общество
Стало известно о не менее 1 кг взрывчатки в машине депутата ЛНР Филипоненко
Мир
Минфин США заявил о новых шагах по увеличению издержек РФ при экспорте нефти
Мир
Хуситы взяли на себя ответственность за новый обстрел Эйлата в Израиле
Экономика
Мошенники стали звонить россиянам через сервисы объявлений
Экономика
В регионах РФ упала скорость мобильного интернета
Мир
СБ ООН проведет 10 ноября заседание по Ближнему Востоку
Мир
Минфин США заявил об усилиях по прекращению финансирования ХАМАС
Сюжет:

Нетаньяху заявил о намерении демилитаризировать сектор Газа

Нетаньяху: Газа должна быть демилитаризована и отстроена заново
0
Фото: REUTERS/Israel Defense Forces/Handout
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 9 ноября выразил мнение, что в отстроенном заново и демилитаризованном секторе Газа в перспективе не должно найтись места радикально настроенным элементам.

«Мне кажется понятным, как должно выглядеть будущее Газы. По окончании этой битвы [палестинское движение] ХАМАС исчезнет, мы уничтожим ХАМАС не только ради себя, но и ради цивилизации, ради палестинцев и израильтян. Мы хотим видеть Газу демилитаризованной, очищенной от радикально настроенных элементов и отстроенной заново», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Как отметил Нетаньяху, Израиль не стремится ни захватить, ни оккупировать сектор Газа, ни управлять им. Однако на протяжении какого-то времени Израилю будут нужны «надежные силы, которые в случае необходимости войдут в Газу и уничтожат убийц», чтобы не допустить возрождения ХАМАС, указал он. Израильский премьер-министр подчеркнул, что его ожидания связаны с «заново отстроенной Газой для жителей Газы».

«Наша ключевая цель — уничтожение власти ХАМАС в секторе Газа»
Советник премьера Израиля Дмитрий Гендельман — о наземной операции, расширении конфликта и посредниках в его урегулировании

Накануне старший советник премьер-министра Израиля Марк Регев отметил, что силы безопасности страны останутся в Газе даже после завершения операции. По его словам, это позволит не допустить возрождения террористических групп, таких как ХАМАС, однако присутствие израильских войск не означает оккупацию и управление территорией.

В тот же день пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что ХАМАС потеряло контроль над севером сектора Газа, более 50 тыс. жителей перешли на юг анклава.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян возросло до 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, достигло 10,8 тыс. человек, еще 26,9 тыс. получили ранения.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023