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В Израиле заявили о намерении оставить силы безопасности в Газе после операции

Советник Нетаньяху: после операции в Газе Израиль оставит там силы безопасности
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Фото: REUTERS/Israeli Defense Forces/Handout
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Старший советник премьер-министра Израиля Марк Регев 7 ноября заявил, что силы безопасности страны будут оставаться в секторе Газа даже после завершения операции против палестинского движения ХАМАС.

«Когда это закончится и мы победим ХАМАС, будет важно не допустить возрождения террористических групп, таких как ХАМАС. Нет смысла делать всё это и затем возвращаться в самое начало. Здесь (в Газе. — Ред.) придется обеспечить присутствие израильских сил безопасности», — сказал он в интервью телеканалу CNN.

Как отметил Регев, присутствие сил безопасности не означает, что Израиль вновь оккупирует Газу и будет управлять анклавом.

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Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху указал, что ответственность за безопасность в секторе Газа будет лежать на Израиле какое-то время после завершения конфликта.

3 ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошла на территорию Газы для проведения боевых операций против ХАМАС. По словам начальника генштаба израильской армии Герци Халеви, военные уже ведут бои в центре города «лицом к лицу» с боевиками палестинского движения. Тогда же в пресс-службе израильской армии сообщили, что при необходимости ЦАХАЛ может распространить операцию и на другие районы анклава, в том числе на юг сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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