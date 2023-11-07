Нетаньяху пригрозил Ирану и «Хезболле» мощным ответом при их вмешательстве

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил надежду на то, что власти Ирана и ливанское шиитское движение «Хезболла» осознают, что их ожидает мощный ответ в случае вступления в конфликт между израильской стороной и сектором Газа. Такое заявление 6 ноября израильский лидер сделал в интервью телекомпании ABC News.

«Я думаю, они (Иран и «Хезболла». — Ред.) поняли, что если они вступят в войну значительным образом, то ответ будет очень-очень мощным. Я надеюсь, они не совершат эту ошибку», — сказал он.

Кроме того, Нетаньяху подчеркнул позицию Израиля по поводу того, что поставки гуманитарной помощи в сектор Газа необходимы. Он добавил, что власти Израиля предпринимают действия для этого осуществления и координируют их с администрацией США и непосредственно с американским лидером Джо Байденом.

Израильский лидер также сказал, что прекращение огня не способствует разрешению конфликта, поскольку против палестинского радикального движения ХАМАС работает только военное давление. Кроме того, Нетаньяху обратил внимание на то, что ответственность за безопасность в секторе Газа будет лежать на Израиле какое-то время после завершения конфликта.

Ранее в этот день официальный представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС наносят удары по всему Ближнему Востоку против любой угрозы безопасности страны.

Министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху в начале ноября назвал применение ядерного оружия в секторе Газа «одной из возможностей» развития конфликта. Власти и израильские политики осудили чиновника за высказывание. Также США сочли неприемлемыми слова израильского министра о ядерном ударе по Газе.

5 ноября представитель палестинского движения ХАМАС Хазем Касем указал, что заявления израильского министра о допустимости ядерного удара по сектору Газа отражают терроризм, практикуемый правительством Израиля и его лидерами против палестинского народа.

До этого, 3 ноября, ЦАХАЛ вошла на территорию Газы для проведения боевых операций против ХАМАС. По словам начальника генштаба израильской армии Герци Халеви, военные уже ведут бои в центре города «лицом к лицу» с боевиками палестинского движения. Тогда же в пресс-службе израильской армии сообщили, что при необходимости ЦАХАЛ может распространить операцию и на другие районы анклава, в том числе на юг сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.