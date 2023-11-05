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В ХАМАС ответили на заявление министра Израиля о ядерном ударе по Газе

ХАМАС: заявление министра Израиля о ядерном ударе по Газе является терроризмом
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Фото: Палестинский информационный центр
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Заявления израильского министра о допустимости ядерного удара по сектору Газа отражают терроризм, практикуемый правительством Израиля и его лидерами против палестинского народа. Об этом заявил 5 ноября представитель палестинского движения ХАМАС Хазем Касем в Telegram-канале движения.

«Заявления так называемого министра наследия сионистского оккупационного правительства о том, что сброс ядерной бомбы на сектор Газа является одним из рассматриваемых вариантов, отражают беспрецедентный преступный терроризм, практикуемый этим фашистским правительством и его лидерами против нашего палестинского народа», — отмечается в заявлении Касема.

Он обратил внимание, что подобные заявления следуют из полной поддержки США израильских действий в секторе Газа.

Министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху в начале ноября назвал применение ядерного оружия в секторе Газа «одной из возможностей» развития конфликта. Власти и израильские политики осудили чиновника за высказывание.

Ранее в воскресенье Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по более чем 2,5 тыс. целей в секторе Газа с 7 октября. Атаки были совершены сухопутными, воздушными и военно-морскими силами Израиля. В ЦАХАЛ уточнили, что поражают инфраструктуру палестинского движения ХАМАС, склады оружия, наблюдательные пункты и центры управления.

Со своей стороны, ХАМАС опубликовало кадры уличных боев между израильскими и палестинскими военными в городе Бейт-Ханун на северо-востоке сектора Газа.

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7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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