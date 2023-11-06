США сочли неприемлемыми слова израильского министра о ядерном ударе по Газе

США считают «абсолютно неприемлемым» допущение израильским министром возможности нанесения ядерного удара по сектору Газа. Об этом 6 ноября заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

«Уверен, что вы уже видели, как премьер-министр [Израиля Биньямин] Нетаньяху и израильское правительство отвергли подобные высказывания. Мы тоже считаем их абсолютно неприемлемыми», — сказал он в ходе брифинга.

Как отметил Пател, США призывают все стороны воздерживаться от «разжигающей ненависть риторики», которая создает дополнительную напряженность.

Министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху в начале ноября назвал применение ядерного оружия в секторе Газа «одной из возможностей» развития конфликта. Власти и израильские политики осудили чиновника за высказывание.

5 ноября представитель палестинского движения ХАМАС Хазем Касем указал, что заявления израильского министра о допустимости ядерного удара по сектору Газа отражают терроризм, практикуемый правительством Израиля и его лидерами против палестинского народа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последней информации, число погибших в секторе Газа с начала конфликта составляет уже более 10 тыс. человек, пострадало более 26 тыс. человек. Со стороны Израиля погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.