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Армия Израиля заявила о потере контроля ХАМАС над севером Газы

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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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Палестинское движение ХАМАС потеряло контроль над севером сектора Газа, более 50 тыс. жителей перешли на юг анклава. Об этом 8 ноября сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари в ходе брифинга.

«Сегодня мы видели, что порядка 50 тыс. жителей Газы перешли с севера сектора Газа на юг. Они покидают [север анклава], так как понимают, что ХАМАС потерял контроль на севере Газы, и что на юге есть более безопасный район, куда поставляются лекарства, еда и вода», — заявил Хагари.

Ранее, 8 ноября, ЦАХАЛ заявил о ликвидации главы отдела вооружений и промышленности ХАМАС Мохсена Абу Зины с посредством удара реактивного истребителя. Он был экспертом по разработке стратегических вооружений и ракет, которые использовала группировка.

«Наши войска находятся на территории почти всей северной части Газы»
Депутат кнессета Зеэв Элькин — о целях наземной операции, ответных действиях на атаки хуситов и расследовании причин теракта 7 октября

В тот же день старший советник премьер-министра Израиля Марк Регев отметил, что силы безопасности страны останутся в Газе даже после завершения операции. По его словам, это позволит не допустить возрождения террористических групп, таких как ХАМАС, однако присутствие израильских войск не означает оккупацию и управление над территорией.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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