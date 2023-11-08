Армия Израиля сообщила о ликвидации одного из ведущих разработчиков оружия ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации главы отдела вооружений и промышленности палестинского движения ХАМАС Мохсена Абу Зины. Об этом 8 ноября сообщила армейская пресс-служба.

«<...> реактивный истребитель ЦАХАЛ уничтожил Мохсена Абу Зину, главу отдела вооружений и промышленности ХАМАС в его производственном цехе», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что Абу Зина был экспертом по разработке стратегических вооружений и ракет, которые использовала группировка.

Днем ранее официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари во время брифинга сообщил, что ЦАХАЛ с 7 октября нанесла 14 тыс. ударов по территории сектора Газа. Накануне сообщалось о более 200 погибших в секторе Газа за ночь. Рейды проводила Армия обороны Израиля.

В тот же день стало известно об ударах по единственным психиатрической и офтальмологической больницам в анклаве. В результате атаки ЦАХАЛ большая их часть разрушена.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, количество погибших в секторе Газа составляет 10,3 тыс. человек, еще 26 тыс. пострадали. Со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибли более 1,4 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.