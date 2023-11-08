Армия Израиля нанесла удары по 14 тыс. целей в секторе Газа за месяц

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по 14 тыс. целей в секторе Газа за месяц в ходе проведения операции против палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом 7 ноября сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари во время брифинга.

«Мы уничтожили многих террористов ХАМАС, в том числе в ранге командиров, мы уничтожили более 100 входов в туннели и свыше 4 тыс. единиц оружия», — добавил он.

Ранее, 6 ноября, сообщалось о более 200 погибших в секторе Газа за ночь. Рейды проводила Армия обороны Израиля.

В тот же день стало известно об ударах по единственным психиатрической и офтальмологической больницам в анклаве. В результате атаки ЦАХАЛ большая их часть разрушена.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.