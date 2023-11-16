Армия Израиля заявила о взятии под оперативный контроль порта в Газе

Порт в Газе взят под оперативный контроль Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом 16 ноября сообщила армейская пресс-служба.

«В последние дни в ходе совместной операции военнослужащие 188-й бронетанковой бригады и 13-й флотилии взяли под оперативный контроль гавань сектора Газа, которую контролировала террористическая организация ХАМАС», — сообщило ведомство в Telegram.

По информации пресс-службы, было разрушено десять туннелей и уничтожено десять террористов. Все постройки на территории гавани были очищены.

В ЦАХАЛ сообщили, что ХАМАС использовало гавань в качестве тренировочной базы военно-морских сил коммандос для планирования и осуществления морских террористических атак. Под прикрытием гражданского порта ХАМАС использовало этот район для тренировок и проведения террористических атак, используя гражданские суда.

15 ноября в ЦАХАЛ заявили о взятии под контроль ряда силовых центров ХАМАС в секторе Газа. По данным пресс-службы, захвачены штаб-квартира законодательного совета ХАМАС, штаб-квартира полиции движения, инженерный факультет, который использовался для производства боевых средств, а также дом губернатора. Кроме того, израильская армия нанесла удар по резиденции лидера палестинского движения Исмаила Хании.

До этого, 14 ноября, израильские военные сфотографировались на трибуне захваченного парламента Газы. С 2007 года помещения здания занимали исключительно члены движения ХАМАС.

Ранее, 11 ноября, сообщалось, что ЦАХАЛ с начала наземной операции в секторе Газа взяла под контроль 11 военных постов ХАМАС. Армия Израиля также обнаружила и уничтожила подземный тоннель, проложенный рядом со школой.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.