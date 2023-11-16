Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров назвал рейды Израиля на Западный берег Иордана препятствием миру
Мир
Правительство Финляндии обсудит вопрос закрытия погранпунктов на границе с РФ
Мир
Армия Израиля заявила о взятии под оперативный контроль порта в Газе
Мир
В Турции призвали парламент обсудить выход страны из НАТО
Экономика
Набиуллина сообщила о росте цен на новостройки на 90% за три года
Мир
Bloomberg сообщило об адаптации российской экономики к санкциям
Политика
Песков назвал противозаконным решение Чехии заморозить собственность РФ
Мир
В Кремле подтвердили информацию о визите Рахмона в Москву
Мир
Армия Израиля снова объявила приостановку боевых действий в Газе
Экономика
Власти увеличили квоту на вывоз минеральных удобрений на 2,2 млн тонн
Политика
В МГУ назвали краткосрочным эффект от резолюции Мальты по ситуации в Газе
Пресс-релизы
В зале «Зарядье» завершится XXIII Международный музыкальный фестиваля ArsLonga
Культура
Изданную в 1570 году книгу нашли в Сибири
Сюжет:

Армия Израиля заявила о взятии под оперативный контроль порта в Газе

0
Фото: REUTERS/Israel Defense Forces
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Порт в Газе взят под оперативный контроль Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом 16 ноября сообщила армейская пресс-служба.

«В последние дни в ходе совместной операции военнослужащие 188-й бронетанковой бригады и 13-й флотилии взяли под оперативный контроль гавань сектора Газа, которую контролировала террористическая организация ХАМАС», — сообщило ведомство в Telegram.

По информации пресс-службы, было разрушено десять туннелей и уничтожено десять террористов. Все постройки на территории гавани были очищены.

В ЦАХАЛ сообщили, что ХАМАС использовало гавань в качестве тренировочной базы военно-морских сил коммандос для планирования и осуществления морских террористических атак. Под прикрытием гражданского порта ХАМАС использовало этот район для тренировок и проведения террористических атак, используя гражданские суда.

«Наша ключевая цель — уничтожение власти ХАМАС в секторе Газа»
Советник премьера Израиля Дмитрий Гендельман — о наземной операции, расширении конфликта и посредниках в его урегулировании

15 ноября в ЦАХАЛ заявили о взятии под контроль ряда силовых центров ХАМАС в секторе Газа. По данным пресс-службы, захвачены штаб-квартира законодательного совета ХАМАС, штаб-квартира полиции движения, инженерный факультет, который использовался для производства боевых средств, а также дом губернатора. Кроме того, израильская армия нанесла удар по резиденции лидера палестинского движения Исмаила Хании.

До этого, 14 ноября, израильские военные сфотографировались на трибуне захваченного парламента Газы. С 2007 года помещения здания занимали исключительно члены движения ХАМАС.

Ранее, 11 ноября, сообщалось, что ЦАХАЛ с начала наземной операции в секторе Газа взяла под контроль 11 военных постов ХАМАС. Армия Израиля также обнаружила и уничтожила подземный тоннель, проложенный рядом со школой.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023