ЦАХАЛ сообщила об ударе по резиденции лидера ХАМАС Хании

Нанесен удар по резиденции лидера палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом 16 ноября сообщила Армия обороны Израиля в своем Telegram-канале.

«Ночью истребители ЦАХАЛ нанесли удар по резиденции Исмаила Хании, главы политбюро ХАМАС, которая использовалась в качестве террористической инфраструктуры и часто служила местом встреч старших лидеров для проведения террористических атак против израильтян и солдат ЦАХАЛ», — уточнили в израильской армии.

Кроме того, в лагере палестинских беженцев Шати на севере сектора Газа войска ЦАХАЛ обнаружили и уничтожили тайник с оружием военно-морских сил (ВМС) ХАМАС, в котором находились водолазное снаряжение, взрывные устройства и оружие.

15 ноября в ЦАХАЛ заявили о взятии под контроль ряда силовых центров ХАМАС в секторе Газа. По данным пресс-службы, захвачены штаб-квартира законодательного совета ХАМАС, штаб-квартира полиции движения, инженерный факультет, который использовался для производства боевых средств, а также дом губернатора.

За день до этого израильские военные сфотографировались на трибуне захваченного парламента Газы. С 2007 года помещения здания занимали исключительно члены движения ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян составляет 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали. Число погибших жителей сектора Газа с 7 октября достигло 11 180 человек, среди них 4609 — дети.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.