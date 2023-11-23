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Силы Израиля ликвидировали командующего флотом ХАМАС в городе Хан-Юнис

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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 23 ноября сообщила об уничтожении командующего военно-морскими силами палестинского движения ХАМАС в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.

Отмечается, что операция была проведена под руководством разведки ЦАХАЛ и спецслужбы «Шин Бет».

«Амар Абу Джалала был командиром военно-морских сил ХАМАС и участвовал в организации нескольких террористических актов на море, которые были предотвращены ЦАХАЛ», — говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Также в ходе удара был уничтожен еще один оперативник военно-морских сил ХАМАС.

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Ранее, 20 ноября, ЦАХАЛ уничтожила трех командующих ротами ХАМАС. Также израильские военнослужащие обнаружили в соседнем здании террористическую ячейку. В результате удара, нанесенного авиацией, были уничтожены террористы и склад оружия.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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