ЦАХАЛ и ШАБАК заявили о ликвидации разыскиваемого командира ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и ШАБАК (общая служба безопасности Израиля) объявили 2 декабря о ликвидации одного из давно находившихся в розыске командиров движения ХАМАС Шеджая Вессама Фархата. Он, по заявлению военных, отдал приказ боевикам подразделения «Нухкба» о начале резни в кибуце Нахаль-Оз ранним утром 7 октября, пишет Telegram-канал израильской армии.

Согласно совместному заявлению двух ведомств, командир батальона ХАМАС был уничтожен при помощи военной авиации на основе точных разведданных.

В 1995 году, когда Фархат собирался совершить один из терактов на территории Израиля, его удалось задержать и посадить в тюрьму на 10 лет. По возвращении в Газу командир принимал участие в производстве ракет для ХАМАС. С 2010 года он командовал радикальным движением, был одним из организаторов теракта в Нахаль-Оз в 2011 году, в ходе которого для удара по гражданскому автобусу применили противотанковую ракету.

Ранее, 23 ноября, ЦАХАЛ сообщила об уничтожении командующего военно-морскими силами ХАМАС в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Операция была проведена под руководством разведки ЦАХАЛ и спецслужбы «Шин-Бет».

20 ноября израильская армия уничтожила трех командующих ротами ХАМАС. Также израильские военнослужащие обнаружили в соседнем здании террористическую ячейку. В результате удара, нанесенного авиацией, были уничтожены террористы и склад оружия.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.